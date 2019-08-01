Бугуруслан, Оренбургская область, , 14:18 — REGNUM

В Бугуруслане Оренбургской области фирма подверглась значительному административному наказанию за нарушение требований антикоррупционного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, гендиректор компании передал правоохранителю вознаграждение, по сути, взятку в 300 тыс. рублей. Деньги были взяты из казенных средств, которые выделялись юрлицу на капремонт детского сада.

Суд признал компанию виновной по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в трехкратном размере суммы незаконно переданных денег, но не менее 1 млн рублей. Фирма оштрафована на 1 млн рублей. Обжалование постановления суда оставлено без удовлетворения.