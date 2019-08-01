Грозный, , 14:37 — REGNUM

Первые в Чечне трассы для скоростного спуска на горном велосипеде (даунхилл) открылись на курорте «Ведучи». Общая протяженность двух новых трасс составляет свыше трех километров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Спуски отличаются по уровню сложности. «Зеленая» трасса — более простая, спланирована с небольшим перепадом высот и без прыжковых секций. Она подойдет для новичков, которые только учатся спускаться на велосипеде по горным склонам. Более сложная и протяженная «синяя» трасса содержит ряд сложных элементов, в том числе трамплины.

В перспективе в байк-парке курорта планируется обустроить и более сложные трассы, подходящие для проведения скоростных гонок и статусных соревнований.

Напомним, даунхилл признан одним из самых зрелищных видов маунтинбайка. Суть этой экстремальной гоночной дисциплины заключается в скоростном прохождении на горном велосипеде трассы, содержащей крутые спуски, резкие повороты, неровности, обрывы, трамплины и т. п.

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