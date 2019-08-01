Вашингтон, 1 августа 2019, 14:13 — REGNUM
В сеть выложили релизный трейлер игры Collapsed, над созданием которой работает студия Glaive Games. Ролик был опубликован 31 июля на YouТube-канале компании.
Игра представляет собой «рогалик» (обычно Rogue-like — ролевая экшн-игра с процедурно генерируемыми уровнями) и платформер (игра в которой персонажу для завершения уровней необходимо передвигаться по платформам) в постапокалиптическом мире. Играть в Collapsed геймеры могут в одиночку или с друзьями.
Читайте также: Blizzard покупает рейды стримеров, чтобы увеличить просмотры Overwatch
Ожидается, что релиз Collapsed состоится в агусте 2019 года. Страница игры присутствует в таких онайлан-сервисах как Steam и GOG.
Читайте ранее в этом сюжете: Юный киберспортсмен потратит выигрыш с Fortnite World Cup на свою мать