Токио, , 14:24 — REGNUM

Разработчики из Capcom анонсировали трёх новых бойцов для файтинга Street Fighter V. Ими стали Эдмонд Хонда, Люсия и Пойзон, сообщалось в трейлере на официальном YouTube-канале игры 31 июля.

Персонажи появятся в игре по отдельности 4 августа 2019 года. Сообщается, что у каждого из бойцов будут свои уникальные приёмы, стили ведения боя и комплект разнообразных костюмов. Приобрести всех трёх героев в одном контент-паке можно будет 5 августа.

Street FIghter — это популярная серия файтингов от компании Capcom. Первая игра вышла в 1987 году, последняя — в 2016 году. На выбор игрока предоставляется один из десятка редких персонажей со своим особенным стилем боя. По мотивам игры также вышло несколько полнометражных фильмов и аниме-сериал.