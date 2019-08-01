Самара, , 14:05 — REGNUM

Процедуру прекращения права собственности на жилое помещение из-за антисанитарии в квартире планирует инициировать администрация Октябрьского района г. Самары. Об этом 1 августа сообщает самарская газета Sgpress.ru.

По данным издания, власти намерены начать данную процедуру, предусмотренную ст. 293 ГК в отношении любительницы кошек Ольги Х., проживающей по ул. Панова, 42.

Отмечается, что соседи неоднократно просили Ольгу навести порядок в квартире, но результата эти просьбы не принесли. По словам ее соседки Галины Галактионовой, из квартиры Ольги идет запах мочи, аммиака, гнили.

«Насекомые плодятся в несметном количестве. Они распространяются на весь дом и рядом стоящие строения. Запах проникает в наши квартиры, и летом мы вынуждены наглухо закрывать окна», — рассказала она журналистам.

Сколько в данной квартире животных никто не знает, поскольку Ольга не пускает никого к себе на порог.

Напомним, что в настоящее время в России действует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно документу, штрафом от 100 до 500 рублей могут быть наказаны владельцы животных, которые нарушают санитарные правила.