Джакарта, , 14:04 — REGNUM

Посол Индии в Индонезии Прадип Кумар Рават и губернатор Джакарты Анис Басведан присутствовали на церемонии открытия велопробега в Джакарте 31 июля в честь 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, сообщает Antaranews.

«Мы вспоминаем философию Махатмы Ганди, который всегда жил в гармонии с природой. Как мы знаем, велосипед являются наиболее экологически чистым видом транспорта», — заявил посол, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Прадип Кумар Равата, многие люди стали меньше обращать внимание на важность поддержания гармоничных отношений между людьми и природой. Это является одной из причин некоторых социальных проблем, возникающих в обществе, например, неравенства.

В свою очередь, губернатор Джакарты заявил, что мероприятие, посвященное памяти Махатмы Ганди, должно вдохновить жителей индонезийской столицы использовать экологически чистый вид транспорта.

В велопробеге, протяженностью 9,5 км, приняли участие десятки учеников школы Махатмы Ганди и представителей сообщества велосипедистов в Джакарте.

Напомним, политический и общественный деятель Индии Махатма Ганди родился 2 октября 1869 года, а ушел из жизни 30 января 1948 года в возрасте 78 лет.