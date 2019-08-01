Владимир, , 14:00 — REGNUM

Врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова призвала представителей общественности микрорайона Оргтруд города Владимира к «компромиссу» по вопросу сохранения здесь больницы. О встрече с общественниками 31 июля сообщила пресс-служба правительства региона. Жители района выступили резко против решения властей присоединить местную больницу (городская больница №7) к городской клинической больнице №5 — на этом настаивала Марина Чекунова и чиновники профильных ведомств.

Так, директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв заявил, что эти меры «не только не уменьшат объёмы оказания медицинской помощи в Оргтруде, но, напротив, позволят их увеличить, привлечь квалифицированные медицинские кадры, узких специалистов, повысить качество медицинской помощи». В частности, власти заявили о выделении медучреждению в Оргтруде 1,6 млн рублей на приобретение нового офтальмологического оборудования и стоматологической установки, закуплен многоканальный электрокардиограф, решается вопрос о передаче организации анализатора крови из фонда Областной клинической больницы. На встрече также было объявлено о планах по строительству нового здания больницы — старое, построенное в 1935 году, признано ограничено работоспособным, и его ремонт может оказаться дороже нового здания.

Между тем, в ходе встречи представители инициативной группы микрорайона Оргтруд высказались за сохранение больницы в качестве самостоятельного юридического лица и за восстановление круглосуточного стационара. Марина Чекунова заявила, что число приписанных к больнице жителей ниже нормативов, которые позволили бы сохранить амбулаторию, назвав наиболее правильным решение — реорганизация и присоединение в городской больнице №5. Врио вице-губернатора призвала жителей «к поиску компромисса в решении проблем здравоохранения в Оргтруде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о понижении зарплат сотрудникам Курловской районной больницы на 10% из-за финансовых проблем учреждения.