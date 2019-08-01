Токио, , 14:22 — REGNUM

Издательская компания Arc System Works запретила игрокам проводить прямые трансляции с демонстрацией сюжетного режима недавно вышедшей игры Kill la Kill the Game: IF. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 31 июля.

При этом издатели не запрещают выкладывать видео на YouTube и записывать прохождение их игры. Запрет распространяется только на прямые трансляции. Эксперты предполагают, что таким образом компания хочет «защитить продажи» нового проекта.

Напомним, Kill la Kill the Game: IF — это видеоигра по мотивам популярного аниме-сериала Kill la Kill. Сюжет проекта посвящён Рюко Матой — воинственной школьнице, пытающейся отомстить убийце своего отца.