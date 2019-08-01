Москва, , 13:51 — REGNUM

В большинстве российских регионах погода в августе будет ниже нормы, рассказал 1 августа Российской газете заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко.

Хаим Сутин. Ветреный день. 1939

Так, в Центральном федеральном округе и большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа начало августа будет холоднее обычного. Ниже нормы температура ожидается и в Приволжском округе.

Читайте также: В Петербурге обновили температурный рекорд времён Александра III

В столице России первая неделя августа будет также холоднее нормы, днем температура не превысит 17−18 градусов, это ниже нормы на 6−7 градусов, отметил Тищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, погода в Московском регионе в первые дни августа будет прохладной, дождливой и ветреной. В столице вплоть до понедельника, 5 августа, будет облачно с прояснениями, местами будут идти небольшие дожди.

Читайте также: В Москве последний день июля стал самым холодным за 70 лет