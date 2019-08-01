Белгород, , 13:47 — REGNUM

13 старинных зданий и сооружений предлагают власти Белгородской области передать в аренду частным инвесторам за символическую плату — 1 рубль за квадратный метр в год. В аренду на 49 лет сдают здания, имеющие историческую или культурную ценность, но находящиеся в аварийном состоянии. Главное условие — реставрация и сохранение исторического облика здания, сообщили 1 августа в пресс-службе губернатора и регионального правительства.

Благодаря проекту «Новая история старых зданий» власти хотят снизить количество «депрессивных» памятников архитектуры региона. Инвестор получает здания с историй, а общество ухоженные старинные дома. При этом внутренняя начинка объектов может быть самой разнообразной и инновационной, отвечать современным требованиям к сервису и комфорту. В регионе уже переданы в аренду пять объектов культурного наследия, к концу 2019 года планируется передать ещё шесть зданий.

Практика передачи в частные руки культурных объектов всё чаще встречается в российских регионах. Однако случается, что инвесторы вместо реставрации уничтожают памятник. ИА REGNUM рассказывало об инциденте в Воронежской области, где фактически разрушили здание, включённое в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

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