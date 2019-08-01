Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM

В Екатеринбурге представители газовой компании в сопровождении судебных приставов-исполнителей вскрыли квартиру местной жительницы на улице Восточной, чтобы установить заглушку и возобновить подачу газа в дом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Решение об обеспечении доступа к газовому оборудования было принято судом 3 июля. Но так как гражданка не выполнила решение суда, то 30 июля доступ в квартиру был обеспечен по закону об исполнительном производстве.

На данный момент подача газа в дом полностью восстановлена.

Как пояснили в пресс-службе газовой компании, данная гражданка без объяснения причин долгих семь лет не пускала на порог представителей горгаза. Попытки соседей и управляющей компании воздействовать на женщину не возымели успеха.

«Последний раз двери газовикам женщина открывала в 2012 году, после чего все попытки попасть и проверить ее плиту и все оборудование оставались безуспешными», — сообщили пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из домов по улице Восточной в Екатеринбурге остался временно без снабжения газом. Подача голубого топлива была приостановлена из-за опасности утечки газа, и невозможности получить доступ к общедомовому газовому оборудованию в нескольких квартирах.

На данный момент управляющая компания связалась с хозяевами жилья и они обещали пустить газовиков в течение ближайших дней, после чего подача газа будет восстановлена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге жители девятиэтажного дома остались без газа из-за соседей