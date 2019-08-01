Анкара, , 14:06 — REGNUM

Глава благотворительной организации Türk Kızılay (Турецкий красный полумесяц) Керем Кынык обратил внимание на то, что некоторые страны в вопросе приема беженцев используют избирательный подход, и заявил: «Некоторые общества принимают беженцев в зависимости от их расы, некоторые — в зависимости от религии. Например, мы, к сожалению, сталкиваемся с фактом того, что из общего числа сирийских беженцев, принятых развитыми странами американского континента, до 90% являются христианами». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Керем Кынык напомнил, что Турция приняла почти 4 млн беженцев, обратившихся за предоставлением убежища, и отметил: «Большая их часть — сирийцы. Мы оказываем помощь нуждающимися людям, детям, женщинам и пожилым старше 65 лет, которые составляют до 75% от общего числа». Керем Кынык упомянул о помощи, которую оказывают беженцам ЕС, ООН и ЮНИСЕФ, и подчеркнул: «В настоящее время мы оказываем помощь более, чем 3 млн человек, причем не только сирийцам. Так, ежемесячные пособия выплачиваются 1,7 млн человек. Что касается образования, то соответствующую стипендию получают ещё 511 тысяч человек. Не стоит забывать и о том, что из 1,74 млн находящихся здесь сирийских детей 1,05 млн должны посещать школы».