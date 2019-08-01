Екатеринбург, , 13:46 — REGNUM

В Свердловской области построят и реконструируют 24 школы до 2022 года. Об этом сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Семь школ из этого списка введут в эксплуатацию уже в 2019 году, на что задействуют 5,6 млрд рублей. 1 млрд рублей из указанной суммы — это федеральные деньги, ещё 3,4 млрд — областные, остальная часть взята из местных бюджетов.

Три школы из 24 строятся в рамках нацпроекта «Образования»: в Каменске-Уральском, Невьянске и Ревде.

Напомним, 31 июля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит деньги на строительство школы на Среднем Урале. Речь шла об учебном учреждении в Ревде.

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