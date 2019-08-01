Анкара, , 14:24 — REGNUM

Сотрудник кафедры международных отношений факультета политологии Университета Мармара доцент доктор Хасан Коркут в своей аналитической статье, опубликованной турецким новостным агентством Anadolu Ajansı, заявил, что Турция дала решительный ответ на попытки применить в Восточном Средиземноморье дискриминационные по отношению к ней подходы с целью вывести ее из геополитической игры. Тот факт, что Греция всеми силами пытается привлечь к позиции Турции внимание ЕС, ООН и НАТО, показывает, насколько она для нее неудобна. Эксперт считает, что кипрский вопрос, особенно в своем новом проявлении — энергетического соперничества в Восточном Средиземноморье, занимает важное место в греко-турецких отношениях. Он отмечает, что созыв экстренного заседания Совета нацбезопасности Греции по поводу событий на шельфе бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом и его попытка сделать отношения с Турцией краеугольным камнем предвыборной кампании стали предметом его критики в стране. Однако, и новое греческое правительство во главе с Кириакосом Мицотакисом поддерживает санкции, наложенные на Турцию ЕС за защиту ею своей энергетической безопасности. Доктор Хасан Коркут убежден, что греческие власти, рассматривая эти внешнеполитические вопросы, не смогут обойти стороной связанные с ними проблемы безопасности ЕС и НАТО, это также касается и вопроса военного и экономического доминирования. По его словам, из заявлений Мицотакиса по Восточному Средиземноморью видно, что новое греческое правительство и не скрывает того, что оно намерено с точностью следовать традиционному для этой страны внешнеполитическому курсу. Тот факт, что момент смены власти в Греции пришелся на квинтэссенцию событий в Средиземноморье, даёт основания говорить, что греко-турецкие отношения переживают свой критический период.