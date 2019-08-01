Новосибирск, , 13:38 — REGNUM

Июль в Западной Сибири завершился аномально жаркой погодой, август не уступает — жара сохранится, сообщает Росгидромет.

Жара

30 июля максимальная температура воздуха в большинстве регионов была зафиксирована в пределах +25…+32 °C. Ночью 31 июля в восточных районах Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и в Республике Алтай наблюдались местами умеренные и сильные дожди, которые сопровождались грозами.

Влияние антициклона, который установился над центральными районами Сибири, 1 августа распространилось на большую часть Красноярского края и Иркутской области. Западные районы оказались под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся из районов южного Урала и северного Казахстана. И если в восточных районах 1 и 2 августа ожидается без осадков, то в западных — могут пойти грозовые дожди.

«Август в Западной Сибири начнётся с аномально жаркой погоды с максимальной температурой воздуха +30 °C и выше, в Алтайском крае и в Республике Алтай в период с 1 по 4 августа местами ожидается сильная жара до +35 °C и выше, — отмечает Росгидромет. — Сухая и жаркая погода в Западной Сибири продлится недолго, и уже в конце недели местами ожидаются дожди разной интенсивности и грозы, фон температуры воздуха существенно не изменится».

Жаркая погода уже наблюдается в большинстве регионов Сибири.

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