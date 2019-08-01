Копенгаген, , 14:49 — REGNUM

Представитель датской партии Venstre по вопросам интеграции Мадс Фуледе от лица партии заявил, что введенный год назад запрет на ношение бурки и никаба в общественных местах в Дании дал свои плоды. По мнению политика, этот запрет послужил своего рода показателем того, какое обращение к женщинам датчане хотели бы видеть в своей стране. Представитель Venstre отметил, что чрезвычайно важно всегда отстаивать свои ценности, в особенности, когда им бросается вызов.

Мадс Фуледе заявил, что в Дании такие законы принимаются не для того, чтобы кого-то наказать, но для того, чтобы они служили сигналом и «действовали упреждающе» — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

С момента принятия закона о запрете ношения бурки в общественных местах было вынесено 39 обвинительных приговоров по этой статье. Сам закон вызвал жаркие споры в датских политических кругах и спровоцировал раскол не только среди партийных блоков, но и внутри предыдущего правительства Дании.