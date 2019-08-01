Копенгаген, , 14:00 — REGNUM

Природные катастрофы, произошедшие в первой половине 2019 года, причинили материальной ущерб всему миру на 42 млрд долларов. Об этом сообщают датские СМИ со ссылкой на одно из ведущих исследовательских сообществ Munich Re.

В ходе проведения анализа сообществом было зарегистрировано 370 катаклизмов, произошедших за первые шесть месяцев 2019 года. Сообщается также, что за этот период число погибших достигло 4 200 человек. Самой смертоносной природной катастрофой оказался циклон Идай, обрушившийся на южную часть Африки и унесший жизни 1000 человек. С точки зрения финансовых потерь, самым «дорогим» катаклизмом стали торнадо на Среднем западе в США — об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

В докладе исследовательского сообщества отмечается, что мир постепенно приспосабливается к подобного рода катастрофам и начинает более эффективно с ними бороться.