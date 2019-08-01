Додома, , 14:28 — REGNUM

Более 900 представителей частного сектора зарегистрировались на участие в неделе индустриализации, организованной Сообществом развития юга Африки (САДК), которая начнется на следующей неделе.

Исполнительный директор Фонда частного сектора Танзании Годфри Симбэйе сообщил об этом в интервью танзанийскому новостному изданию «HabariLeo» во время посещения выставочных площадок в городе Дар-эс-Салам.

По его словам, подготовка проходит хорошо. Организаторы намерены обеспечить участникам благоприятные условия для демонстрации своих товаров и технологий на выставке. В мероприятии примут участие как граждане Танзании, так и представители стран САДК.

Как ожидается, Президент Танзании Джон Магуфули посетит открытие выставки 5 августа.