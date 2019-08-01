Волгоград, , 13:19 — REGNUM

Крупномасштабные учения провели специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты на полигоне под Волгоградом, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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В учениях приняли участие специалисты, прибывавшие из Армении, Абхазии, Крыма, Северной Осетии, Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей.

Отмечается, что в ходе учений были использованы тяжёлые огнемётные системы, уничтожившие проходившие по местности колонны бронированной военной техники условного противника. В свою очередь подразделения аэрозольного противодействия защитили свои войска, накрыв их густым белым облаком. Диапазон слоя защиты распространился на 5 квадратных километров.

Всего у учениях приняли участие более двух тысяч военнослужащих.

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