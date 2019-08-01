Кигали, , 13:33 — REGNUM

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире подтвердил закрытие границы с ДР Конго из-за эпидемии лихорадки Эбола. Об этом 1 августа он сообщил в интервью агентству Associated Press.

По его словам, решение о закрытии границы принято после второго подтвержденного случая смерти от Эболы за месяц в городе Гома, который находится на границе с Руандой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), объявившая вспышку Эболы «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане», рекомендовала тем не менее не вводить ограничение на перемещения, но заявила, что риск эпидемии в регионе «очень высок».