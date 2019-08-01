Ашхабад, , 13:05 — REGNUM

Заместитель генерального секретаря Международной федерации обществ Красного креста и Красного Полумесяца Джаган Чапаган в ходе рабочего визита в Ашхабад провел переговоры с руководством министерства иностранных дел Туркмении. Об этом сообщает «Turkmenistan.ru».

Участники встречи отметили, что открытие офиса Красного Полумесяца в туркменской столице позволит облегчить реализацию совместных проектов и повысить эффективность гуманитарного сотрудничества.

Также Джаган Чапаган заострил внимание на важности роли Туркмении в оказании гуманитарной помощи нуждающимся соседним странам, в частности — Афганистану.