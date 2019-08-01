Нальчик, , 13:01 — REGNUM

С начала 2019 года в Кабардино-Балкарии произошел 641 пожар. Спасено при пожарах 33 человека, еще 297 эвакуированы с мест происшествия. Не удалось спасти жизни шести жителям республики. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА REGNUM 1 августа сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Работу пожарных за семь месяцев 2019 года отметили с положительной стороны на совещании по подведению итогов деятельности 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по КБР. По итогам службы были нараждены ведомственными медалями МЧС России «За отличие в службе» разных степеней 18 сотрудников.

Напомним, пожарно-спасательные подразделения в Кабардино-Балкарии прикрывают территорию площадью более 8527 квадратных километров. В 2019 году дежурные караулы совершили 1323 выезда, из которых 641 — на пожары и 51 — на аварии и ДТП.

К сожалению, пришлось выезжать пожарным и на ложные вызовы. Таких в 2019 году было 78.