Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM

Петербургские чиновники под выборы снизят стоимость проезда на метро по банковским картам «МИР» и «Единой карте петербуржца». Это следует из распоряжения комитета по тарифам от 31 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Станция метро «Площадь Восстания» Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, сейчас разовая поездка на метро (по жетону) в Северной столице стоит 45 рублей. При оплате электронным кошельком «Подорожник» первая поездка стоит 37 рублей, последующие постепенно дешевеют пропорционально их количеству.

Согласно новому документу, при оплате проезда смарт-картой платежной системы «МИР» поездка обойдется в 35 рублей. Если же горожанин заплатит с помощью активно рекламируемой Смольным «Единой карты петербуржца», то цена составит всего 30 рублей.

Новый тариф будет действовать с 1 сентября и до 31 декабря 2019 года. Сохранится ли льготный порядок в 2020 году, пока непонятно.

Таким образом власти, вероятно, пытаются побудить жителей Северной столицы все же оформить карту.

По данным Смольного на середину июля, карту уже получили более 40 тысяч горожан.

Представители банков уже посещают бюджетные учреждения, в частности, больницы, чтобы их сотрудники могли оформить карту прямо на рабочем месте, однако, по свидетельству корреспондента ИА REGNUM, далеко не все сотрудники считают, что новая карта им необходима.

При этом чиновники уже объявили, что до конца года хотят раздать 400 тыс. таких карт, а за 1,5−2 года — 2 млн карт.

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