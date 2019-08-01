Москва, , 12:56 — REGNUM

Народная артистка СССР Инна Чурикова оправилась после перенесённой травмы, полученной в результате падения со сцены. В настоящее время артистку выписали из НИИ имени Склифасовского, куда она была доставлена две недели назад.

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Как сообщили в справочной медучреждения, Чурикову из больницы уже выписали. О её состоянии не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в НИИ имени Склифосовского народная артистка СССР Инна Чурикова попала прямо из театра «русская песня», где проходил спектакль с её участием. Во время выступления актриса оступилась и упала со сцены.

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В больницу она была доставлена в тяжёлом состоянии и помещена в отделение хирургической реанимации реанимацию. Актриса оказалась в тяжелом состоянии. На следующий день она уже была переведена в обычную палату.

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