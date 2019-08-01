Москва, , 12:47 — REGNUM

На сегодняшний день телевидение по-прежнему остаётся главным источником получения информации о происходящих в стране и мире событиях. Однако доверие к нему со стороны жителей России падает. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Левада-центром».

Надоел Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

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Так, за последние десять лет телеаудитория сократилась с 94% до 72%. А вот интернет-аудитория, напротив, за это время выросла в три раза: с 9% до трети населения страны.

Как показало исследование, реже всего новости по телевизору получают самые молодые: 42% (среди граждан РФ до 25 лет) против 93% среди самых пожилых (65 лет и старше). У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.

«В 2018 году заметно снизилось доверие россиян к тому, как телевидение освещает отдельные темы, прежде всего экономические, — отметили в центре. — Сегодня более половины населения считает, что то, освещение телеканалами положения дел в экономике «не соответствует действительности».

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Что касается таких традиционных каналов информации как радио и газеты, то за десять лет они сократили свои аудитории более чем в два раза. Часто используют их для получения новостей лишь 15% и 12% и это прежде всего жители России старших возрастов.