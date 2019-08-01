Красноярск, , 14:19 — REGNUM

Интернет-пользователи в соцсетях запустили флешмоб #SaveSiberianForests в поддержку борьбы с лесными пожарами. Хештег несколько дней держался в актуальных темах в Twitter.

Многие полагают, что власти недостаточно внимая уделяют этой проблеме. Была создана петиция на портале Change.org — на момент написания заметки ее подписало больше 800 тыс. человек.

https://twitter.com/JuliRin_chan/status/1155331279979712512

https://twitter.com/ZhenPkChu/status/1154414619747860480

https://twitter.com/dohtyoodith/status/1154663088886558720

https://twitter.com/ZhenPkChu/status/1156846578461741056

https://www.instagram.com/p/B0jD5IRh3z-/

ellejart, интернет-художник Мне было очень грустно рисовать это. Сибирь горит: лесные пожары уже покрыли 3 млн га. Сейчас около 500 населенных пунктов страдают от дыма. Тысячи и тысячи животных умирают.

https://www.instagram.com/p/B0nZbUWir-s/

Летние пожары в Сибири являются масштабной экологической проблемой. Леса в 2019 году начали активно гореть в июле. Многие политики и деятели шоу-бизнеса высказываются о проблеме в социальных сетях. К концу июля площадь распространения пожаров достигла почти 3 млн га.

Стоит упомянуть и о пожарах-«отказниках»: согласно приказу Минприроды, региональные власти могут отказываться от тушения пожаров, если огонь не угрожает жизни населения, а само тушение признается экономически невыгодным.

Недавно стало известно, что президент России Владимир Путин подключил к тушению пожаров в Сибири ресурсы Министерства обороны — самолеты будут вылетать по 20 раз в сутки.

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