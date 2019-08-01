Красноярск, 1 августа 2019, 14:19 — REGNUM
Интернет-пользователи в соцсетях запустили флешмоб #SaveSiberianForests в поддержку борьбы с лесными пожарами. Хештег несколько дней держался в актуальных темах в Twitter.
Многие полагают, что власти недостаточно внимая уделяют этой проблеме. Была создана петиция на портале Change.org — на момент написания заметки ее подписало больше 800 тыс. человек.
https://twitter.com/JuliRin_chan/status/1155331279979712512
https://twitter.com/ZhenPkChu/status/1154414619747860480
https://twitter.com/dohtyoodith/status/1154663088886558720
https://twitter.com/ZhenPkChu/status/1156846578461741056
https://www.instagram.com/p/B0jD5IRh3z-/
https://www.instagram.com/p/B0nZbUWir-s/
Летние пожары в Сибири являются масштабной экологической проблемой. Леса в 2019 году начали активно гореть в июле. Многие политики и деятели шоу-бизнеса высказываются о проблеме в социальных сетях. К концу июля площадь распространения пожаров достигла почти 3 млн га.
Стоит упомянуть и о пожарах-«отказниках»: согласно приказу Минприроды, региональные власти могут отказываться от тушения пожаров, если огонь не угрожает жизни населения, а само тушение признается экономически невыгодным.
Недавно стало известно, что президент России Владимир Путин подключил к тушению пожаров в Сибири ресурсы Министерства обороны — самолеты будут вылетать по 20 раз в сутки.
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