Челябинск, , 12:43 — REGNUM

Органы СКР начали проверку информации СМИ о том, что в реабилитационный центр города Миасса дети-инвалиды и их родители вынуждены пролезать через окно. Об этом сообщили в областном следственном управлении.

Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Ход и итог проверок он поставил на контроль в центральном аппарате ведомства. Предстоит выяснить в том числе и действия должностных лиц как мэрии города Миасса, так и соцслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, о ситуации стало известно из СМИ. По данным изданий, в Миассе дети-инвалиды и их родители должны лезть в окно, чтобы попасть в реабилитационный центр. Такой центр является единственным в городе. При этом мер по улучшению ситуации принято не было.

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