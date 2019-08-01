Горно-Алтайск, , 12:42 — REGNUM

Последний летний месяц в Республике Алтай начнётся с аномально жаркой погоды.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирском гидрометцентре, 2 августа в республике сохранится жара при максимальной температуре +30°С, а местами и +35°С и выше.

«Жаркой погоде в регионе способствует юго-западное направление движения воздушных масс в средней тропосфере и интенсивный вынос тепла из районов Казахстана», — сообщили в Росгидромете.

Добавим, что в соседних регионах также наблюдается аномальная погода. Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в ближайшие дни температура воздуха поднимется выше +30°С. Власти республики призвали граждан соблюдать меры безопасности.

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