Грозный, , 12:31 — REGNUM

В Чечне отмечается наибольший рост количества новых случаев ВИЧ, выявленных в 2018 году в России. Республика заняла третье место с показателем 44,33%, уступив лишь Туве (71,43%) и Калмыкии (53,33%). Такие данные приводит Rambler News Service на основании доклада Минздрава РФ.

Еще в одном субъекте СКФО — Кабардино-Балкарии — рост новых случаев ВИЧ составил почти 30%. Между тем по количеству больных ВИЧ Северо-Кавказский федеральный округ не является лидером.

По данным Минздрава РФ, наибольший уровень заболеваемости зарегистрирован в Сибирском, Уральском и Поволжском федеральных округах. Субъектами-лидерами по числу больных являются Иркутская, Кемеровская области и Пермский край.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в мире заразились ВИЧ-инфекцией около 1,7 млн человек. В России заболеваемость ВИЧ составила 86 тыс. человек и выросла по сравнению с 2017 годом на 0,22%. Всего, по данным Минздрава, в стране являются носителями ВИЧ 896 075 человек.