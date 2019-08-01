Челябинск, 1 августа 2019, 12:29 — REGNUM
В Челябинской области двое пострадавших при ДТП на территории Аргаяшского района находятся в коме. Об этом сообщает областной минздрав.
Состояние девушки остаётся стабильным: нет ни положительной, ни отрицательной динамики. Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 28 июля днём. За рулём автомашины «Лексус» был бывший вице-губернатора Андрей Косилов.
Сейчас следственные органы расследуют уголовное дело.
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