Кингисепп, Ленинградская область, , 12:20 — REGNUM

В городе Кингисепп на западе Ленинградской области задержан извращенец, который совершил сексуальное преступление в отношении двух малолетних девочек на школьном стадионе, где дети занимались физкультурой. Маньяк задержан и ответит за свое преступление. Возможно, за ним числятся и другие криминальные случаи.

Как сообщили 1 августа в Следственном управлении СКР по Ленобласти, днем 31 июля подозреваемый — 50-летний местный житель, работающий дворником — используя беспомощное состояние малолетних, совершил иные действия сексуального характера в отношении двух девочек 9 и 10 лет, которые в силу возраста не понимали значения и характера совершаемых с ними действий.

«Следователи СКР задержали подозреваемого в процессуальном порядке, провели обыск в его доме, где обнаружили и изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, — отметили в органах СКР по Ленобласти. — В ходе расследования задержанный будет проверяться следственным путем на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. За это грозит до 20 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения.

Читайте также: В Ленобласти за педофилию осуждён классный руководитель школы Петербурга

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области вынесен обвинительный приговор 55-летнему жителю Санкт-Петербурга по обвинению в совершении двух случаев сексуального насилия по отношению к детям. Педофилу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти семейная пара обвиняется в изнасиловании 16-летней дочери