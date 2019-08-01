Волгоград, , 12:13 — REGNUM

Общий срок, который предстоит отбывать участникам волгоградской банды в колонии строгого режима, составляет почти 70 лет, сообщает 1 августа пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Винсент ван Гог. Прогулка заключенных. 1890

Как установил Волгоградский областной суд, созданная 30-летним Георгием Чарквиани преступная группа, действовала с целью нападения на граждан и организации. В частности, доказаны эпизоды вооруженного нападения на граждан, ломбард, сетевые магазины, угона грузового автомобиля и другие преступные действия.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по городу Волгограду.

С учётом принятых судом обстоятельств, главарь банды Чарквиани получил 15,5 лет лишения свободы, его подельники Корякин — 15 лет, Раклов — 14 лет, Садыков и Сарайкин лишились свободы на 13 и 12 лет соответственно. Всем им предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также каждый из них понесёт дополнительное наказание в виде ограничения свободы после отбытия срока в колонии.

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