Новосибирск, , 12:13 — REGNUM

Суд продлил срок содержания под стражей в отношении супруги бывшего директора клиники Мешалкна Ирины Б. Ходатайство следователей рассматривалось в Центральном районном суде Новосибирска сегодня, 1 августа.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пишут «НГС.Новости», Ирины Б., которая занимала пост заместителя директора клиники по организационно-клинической работе, останется в СИЗО до 19 ноября.

Напомним, экс-директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александр К. и его супруга были задержаны 3 июня в рамках по уголовного дела о крупных хищениях в клинике.

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