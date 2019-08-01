Москва, 1 августа 2019, 11:26 — REGNUM

Шаманы из трех регионов Сибири соберутся на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, однако лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает едва ли эффективным этот метод борьбы с пожарами.

«Шаман». 1929 г. Якутия. СССР
«Шаман». 1929 г. Якутия. СССР

«В самом деле, когда разрушена качественная советская система охраны лесного хозяйства, отданного на откуп «эффективным менеджерам», ничего не остаётся, как устраивать танцы с бубнами. Не плясками заниматься надо, а созиданием и возрождением страны. На это, однако, господа либералы похоже не способны», — отметил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, шаманы коренных малочисленных народов Югры и других регионов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири. Обряды будут проводить 1 и 2 августа.

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