1 августа 2019 | Время чтения 3 мин

В Архангельске назревает очередная кладбищенская реформа, кроме существующего спецтреста над ним появится казенное учреждение. Все остальное пока загадочно. Изменения, похоже, не коснутся памятников истории и культуры, которыми являются некоторые захоронения выдающихся личностей города Архангельска.

Владимир Станулевич, , 11:54 — REGNUM

В Архангельске назревает очередная кладбищенская реформа, кроме существующего спецтреста над ним появится казенное учреждение. Все остальное пока загадочно. Изменения, похоже, не коснутся памятников истории и культуры, которыми являются некоторые захоронения выдающихся личностей города Архангельска. Приведение их в достойный вид, видимо, не является ни перво-, ни второочередной задачей мэрии. Что неправильно как с христианской точки зрения, что каждый имеет право на уважительное отношение к его захоронению, так и с точки зрения прагматической. Второе касается исторического лица Архангельска, точнее его остатков. Лицо это — не только репутация нашего 435-летнего поселения, в 2010 году вычеркнутого из списка «имеющих историческое значение», но и часть туристического потока, от которого кормятся многие в нашем городе.

Мемориал расстрелянным белогвардейцами в 1919 году большевикам-подпольщикам на Вологодском кладбище Архангельска зарос травой

Пора определить список, кто относится к выдающимся личностям города, внесшим заметный вклад в его развитие, которых следует причислить к историческому некрополю Архангельска. Для этого нужна инвентаризация кладбищ с участием инспекции по охране памятников культуры, историков, представителей православной церкви и других конфессий, правоохранительных органов. Хотелось бы, чтобы список составили все «системные» политические партии и традиционные конфессии. Уже сейчас мемориалы советского прошлого зарастают травой, несмотря на статус памятников истории.

Некоторые надгробные плиты XIX века лежат на обочинах дорожек Вологодского кладбища города Архангельска

Судя по публикациям в соцсетях, даже по захоронениям таких людей, как бывший городской голова Яков Лейцингер, у краеведов есть вопросы. С захоронениями дореволюционной элиты Архангельска проблем еще больше — на Вологодском (бывшем Лютеранском) кладбище их надгробия разбросаны по зарослям, лежат на обочинах дорожек. В лучшем случае, как у Фонтейнесов или Люрсов, надгробия собраны в группы — без оград, покосившиеся. Недостойное состояние у захоронения судостроителя (около 20 линкоров и фрегатов в первой половине XIX века) Загуляева на Соломбальском кладбище (памятник покосился под 45 градусов), к могиле официального историка русского Императорского флота С. Ф. Огородникова на Соломбальском не подойти — она окружена соседними оградками. Историческая мусульманская часть Вологодского кладбища после строительства рядом магазина «Гиппо» затоплена водой. По информации, захоронения летчиков на острове Кего и Ягоднике находятся в недостойном состоянии. И это только то, что известно.

Конечно, инвентаризация исторического некрополя и его проектирование не могут быть проведены на общественных началах — нужен контракт. В случае если часть могил является памятниками истории и культуры — это проектирование и реставрация, дело затратное и лицензируемое. То есть содержание некрополя — это миллионы рублей, а демагогия «денег на живых не хватает» — плевок в свое же прошлое.

Надгробный памятник семьи купцов 1-й гильдии Фонтейнесов покосился в зарослях Вологодского кладбища города Архангельска

И контракт не должен быть заключен со спецтрестом, это не главная для него задача. Если основное дело по захоронению они выполнят, то невыполнение менее значительного контракта им простят. Поэтому контракт на некрополь следует заключить, например, с организацией, имеющей реставрационную лицензию.

Отдельный контракт — архивные и полевые поиски, обследование захоронений, плюс поиск родственников усопших выдающихся граждан, так как по законодательству все действия с захоронениями требуется согласовывать с родственниками — а где они?

В общем, работы гораздо больше, чем кажется, но она очень заметная и резонансная. Отношение власти к людям, к земле, на которой живем, не только в реакции на жалобы и предложения живых, но и в состоянии захоронений людей, положивших себя ради будущего Архангельска, в котором мы живем.