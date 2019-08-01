Рязань, , 11:14 — REGNUM

Интерактивные карты, которые позволят в режиме реального времени оценить картину качества воздуха, создают в Рязанской области в рамках нацпроекта «Экология». Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды четыре раза в сутки отбирает пробы воздуха, но в общественный доступ эта информация попадает не чаще одного раза в неделю. Современные технологии позволят увидеть результаты быстрее и нагляднее, сообщили 31 июля в пресс-службе Рязанской областной Думы.

Заместитель председателя комитета областной Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Татьяна Баринова уточнила, что власти будут организовывать встречи с руководством основных промышленных предприятий, которые осуществляют выбросы в окружающую среду. В последнее время увеличилось количество обращений жителей по качеству атмосферного воздуха из районов Дашково-Песочни и Турлатово. Кстати, после пожара на Рязанском комбайновом заводе специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии отбирали пробы воздуха в зоне жилой застройки. Превышений предельно-допустимых концентраций вредных загрязняющих веществ не зарегистрировано.

В Рязани наблюдают за состоянием атмосферного воздуха пять организаций, четыре из них имеют собственные лаборатории, расположенные в разных частях города.

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