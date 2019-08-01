Кемерово, , 11:14 — REGNUM

Мастера из Новосибирска работают над созданием мозаичных окон для часовни в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В настоящее время в сквере на месте сгоревшего ТРЦ идёт её активное строительство, сообщают «Вести-Кузбасс».

Крест Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Семь мозаичных икон, для создания которых используются десятки тысяч деталей, должны быть готовы к середине августа. Для работы используется смальта — специально изготовленное стекло. Из крошечных частей складываются образы Христа, Богоматери и евангелистов. Эти полотна затем украсят фасад и стены часовни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте администрации города Кемерово было объявлено голосование — жителям Кемеровской области предложили выбрать название сквера, который появится на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня».

По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, работы по возведению сквера идут по графику.

Напомним, пожар в ТРЦ Кемерова произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, большинство из погибших — дети.

Расследованием обстоятельств пожара занимается следствие.

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