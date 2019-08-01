Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM

Из-за проведения международного легкоатлетического марафона «Европа-Азия» будет перекрыт центр Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики горадминистрации.

Утром с 7:00 до 11:00 будет невозможен проезд по всему проспекту Ленина, улицам Мира (от ул. Малышева до ул. Первомайской), Толмачёва (от пр. Ленина до ул. Царской), Царской (от ул. Толмачёва до ул. Николая Никонова), 8 марта (от пр. Ленина до ул. Ельцина), Ельцина (от ул. 8 марта до Октябрьской площади). Перекрыта будет и площадь 1905 года.

Ещё до 14:00 будет нельзя проехать по проспекту Ленина (от ул. Репина до ул. Московской), улицам Пирогова (от ул. Крауля до ул. Татищева), Татищева (от ул. Пирогова до ул. Репина), Репина (от пр. Ленина до ул. Металлургов), по чётной стороне ул. Металлургов (от ул. Репина до автодороги Пермь — Екатеринбург).

С 6:00 автовладельцы не смогут оставить свои автомобили на указанных участках дорог.

В мэрии просят горожан отнестись с пониманием к перекрытию улиц.

Напомним, марафон «Европа-Азия» пройдёт в Екатеринбурге 11 августа 2019 года. Постановление о подготовке к мероприятию подписал градоначальник Александр Высокинский.

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