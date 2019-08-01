Цхинвал, , 11:05 — REGNUM

31 июля состоялась инспекционная поездка председателя правительства Южной Осетии Эрика Пухаева в город Квайсу. В городе проводится идет капитальный ремонт улиц Хетагурова, Гагарина и Комарова. Работы ведутся в рамках российско-югоосетинской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018−2019 гг. На ремонтные работы выделено более 37 млн рублей. В строительных работах задействованы местные жители, сообщает ИА «Рес».

Строители провели все необходимые работы по подготовке основания для укладки асфальта, но, как отметил подрядчик Нарт Джигкаев, они столкнулись с ветхостью коммуникаций, которые теперь необходимо заменить и только после этого можно приступать к укладке асфальта. Подрядчик заявил, что готов сам поработать над укреплением коммуникаций. По словам строителей, дорожное полотно будет готово к укладке асфальта до 10 октября.

В ходе визита в Квайсу премьер также посетил с инспекцией площадку работы на водоводе Везур — Квайса, ознакомился с ходом строительных работ в детском саду города, посетил с инспекцией больницу Квайсы.