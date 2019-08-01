Токио, , 11:40 — REGNUM

Разработчики из Capcom сообщили дату выхода PC-версии дополнения Iceborne для Monster Hunter World. Оно выйдет в январе 2020 года, сообщалось в официальном Twitter-аккаунте игры 31 июля.

Игра Monster Hunter World Monsterhunterworld.com

https://twitter.com/monsterhunter/status/1156580455694721024

Отдельно разработчики рассказали о новых подвидах монстров в предстоящем дополнении. Ими станут ядовитый Тоби-Кадачи, Паолуму со стихией сна и водяной Поки-Поки. В ближайшее время представители Capcom расскажут и о других видах чудовищ.

Monster Hunter World: Iceborne выйдет 6 сентября 2019 года на PS4 и Xbox One. В игре появится новая масштабная локация, несколько уникальных чудовищ, виды снаряжения, а также возможности для социального взаимодействия между игроками.