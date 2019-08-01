Мванза, Танзания, , 11:06 — REGNUM

Правительство Танзании официально запретило учителям, преподающим в начальной школе, входить в класс с плетью, передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря в администрации президента по делам местных правительств, ответственного за вопросы образования, Тиксона Нзунды.

Школа в Танзании

На открытии рабочего заседания по подготовке радиопередачи в рамках программы улучшения качества образования в Танзании, прошедшем в Мванзе, Нзунда отметил, что плеть в руках учителя заставляет учеников младших классов бояться и не проявлять должного внимания на занятиях.

По закону Танзании об образовании от 2002 г, телесные наказания по отношению к ученику могут применены только в том случае, если он представляет серьезную угрозу дисциплине или совершил серьезный поступок в школе и за ее пределами. Наказание должно быть соответственно возрасту, полу и состоянию здоровья ребенка, а также не должно превышать четырех ударов плетью.