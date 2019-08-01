Самара, , 10:59 — REGNUM

Рейтинговое голосование по определению общественных территорий для благоустройства в 2020 году началось на сайте самарской городской администрации 1 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голосование проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды».

Жители Самары смогут сами выбрать территории, парки, скверы, которые будут благоустроены в 2020 году. Для этого им необходимо зайти на сайт администрации города, ввести личные данные и выбрать один из двадцати объектов. Территории, подлежащие благоустройству расположены во всех районах города.

Напомним, что результатом прошлогоднего голосования явилось благоустройство сквера имени Фадеева, Крымской площади и бульвара Металлургов.