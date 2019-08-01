Пенза, , 10:57 — REGNUM

Пензенская область не является эндемичным регионом по клещевому вирусному энцефалиту. Однако по итогам исследования 1 194 клещей возбудители иксодового клещевого боррелиоза обнаружены в 199 экземплярах или в 16,7% клещей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. С начала сезона боррелиозом заболели 16 человек.

Взрослая самка клеща черноногого- одного из переносчиков клещевого боррелиоза (cc) Scott Bauer

В связи с укусами клещей за медицинской помощью в регионе с начала сезона обратились 1 686 граждан, из которых почти треть или 513 человек — дети в возрасте до 14 лет.

Акарицидная обработка на территории региона практически завершена. До настоящего момента обработано 196,18 тыс. гектаров, что составляет более 96% от плана. На территории детских оздоровительных лагерей обработано 88,23 тыс. гектаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в настоящее время заболеваемость клещевыми инфекциями в России находится на уровне среднемноголетних значений. Число пострадавших от укусов клещей также не вызывает беспокойства. Ведомство ведет еженедельный мониторинг ситуации.