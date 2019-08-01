Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM

Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге должен побить рекорд по числу участников в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики горадминистрации.

Ожидается, что в этот раз в марафоне поучаствуют более 7 тысяч человек, а в самой организации мероприятия — более 400 добровольцев, которые смогут оказать первую помощь или сказать нужные слова на соответствующем языыке.

Напомним, постановление о подготовке к марафону подписал 24 июля 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Забег состоится 11 августа 2019 года.

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