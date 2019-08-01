Москва, , 10:51 — REGNUM

В среду, 31 июля завершился прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 2019 года.

Свои проекты в Фонд президентских грантов представили 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны.

Больше всего проектов, исключая Москву и Санкт-Петербург, поступило из Волгоградской области — 379 заявок. На втором месте — Республика Башкортостан, из которой подано 323 проекта, на третьем — Белгородская область с 283 инициативами. Белгородская область впервые вошла в пятерку лидеров.

Самым популярным грантовым направлением вновь стало «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 1480 проектов (16%). Второе по популярности — «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», здесь подано 1159 проектов (13%). Еще 1125 (12%) — по направлению «сохранение исторической памяти».

Традиционно больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов — 4848 (53%). Заявок на сумму до 500 тысяч рублей — 2699 (30%).

Во вторую волну приема заявок Фонд президентских грантов провел 36 образовательных мероприятий в 21 регионе. Их посетили 3191 человек.

Итоги конкурса будут подведены к 14 октября 2019 года. Между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 г. Всего в течение 2017−2019 гг. Фонд президентских грантов организовал шесть конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 21 714 некоммерческих организаций. Ими было подготовлено и подано 53 268 социально значимых проектов. По итогам пяти конкурсов поддержано 8 430 проектов на общую сумму 17,8 млрд рублей.