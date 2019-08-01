Махачкала, , 10:53 — REGNUM

В Дагестане набирают земских учителей. За первую неделю с момента открытия приема заявлений на участие в программе записались свыше 30 человек, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Стать участниками проекта могут учителя не старше 50 лет, причём проживающие не только в городах Дагестана, но и в других регионах России. По условиям программы педагоги должны проработать в сельской школе не менее пяти лет. За участие в проекте каждый из них получит по одному миллиону рублей на покупку или строительство, а также благоустройство жилья на территории выбранного района.

«Районные власти готовы не только принять молодых специалистов, но и оказать им дополнительную финансовую поддержку и необходимую помощь для комфортного жизнеобеспечения на селе», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан выступает пилотным регионом в реализации данной программы. В 2019 году в ней примут участие 50 наиболее востребованных для сельской местности педагогов-предметников.

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