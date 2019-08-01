Волгоград, , 10:50 — REGNUM

Волгоградское областное общество охотников и рыболовов нарушало российское законодательство, не осуществляя производственный охотничий контроль, передаёт ИА «Высота 102» со ссылкой на заместителя Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентина Сердюкова.

Нарушения законодательства обществом «ВОООиР» подтвердил Центральный районный суд Волгограда. В соответствии с решением, многочисленные нарушения касались охотничьей инфраструктуры, которая не соответствовала установленным требованиям. Также организация не проводила некоторые биотехнические мероприятия: подкормку животных, выкладку минералов, обустройство галечников для птиц и другие.

Как следует из сообщения, общество не признало нарушений, из-за которых суд в первой инстанции выпустил постановление о привлечении организации к административной ответственности, и обжаловало его. Однако жалоба была отклонена, а постановление было признано судом законным и обоснованным.

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