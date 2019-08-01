Пермь, , 10:42 — REGNUM

В Перми объявлен режим повышенной готовности. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В ближайшее время ожидаются сильный ветер, дождь до 30 мм осадков в сутки. Обильные осадки сохранятся на протяжении нескольких дней.

1 августа глава города Дмитрий Самойлов провел внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, где заявил о решении ввести режим повышенной готовности для всех сил и средств городского звена.

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