Казань, , 10:40 — REGNUM

В министерстветруда, занятости и социальной защиты Татарии прошло заседание Общественного совета. Участники обсудили реализацию мероприятий в рамках выполнения перечня задач на 2019 год по итогам первого полугодия, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В частности, ключевыми задачами министерства на этот год ранее были определены мероприятия для достижения следующих показателей: не допустить роста безработицы выше уровня в 1,5%, для поддержки молодых специалистов снизить долю выпускников в составе безработных с 5% до 3%, повысить адресность выплат и социальных пособий с учетом критериев нуждаемости с 75% до 80%, увеличить охват реабилитационными услугами в организациях социального обслуживания детей-инвалидов с 68,3% до 69,3%, инвалидов — с 55,5% до 56,5%, снизить уровень производственного травматизма с 0,65 до 0,6 на 1 тыс. работающих, увеличить долю детей, выбывших из социальных приютов для детей и подростков с семейной формой жизнеустройства, к общему числу выбывших детей с 90% до 92%.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 31 июля, в республике насчитываются 11 340 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан, число безработных выросло за неделю на 99 человек. Безработица в республике составляет 0,56% от численности рабочей силы. При этом потребность в работниках исчисляется 46 228 вакансиями. Только за неделю работодатели предложили 3 995 новых вакансий.