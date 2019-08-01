Тбилиси, , 10:24 — REGNUM

Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере $415 млн на строительство автодороги Квешети — Коби на северо-востоке Грузии, передает 1 августа грузинский «Первый канал».

В банке считают, что реализация проекта позволит улучшить транспортную сеть страны и будет способствовать развитию туризма и торговли. Отмечается, что автодорога Квешети — Коби является частью масштабного проекта по улучшению транспортного коридора Север — Юг.

В АБР уточнили, что 23-километровая объездная дорога пройдет по живописной горной местности северо-востока Грузии. Для реализации проекта потребуется строительство 9-километрового тоннеля, который станет самым длинным в стране.

Отметим, действующий участок автодороги Квешети — Коби протяженностью 35 км закрыт 40 дней в году в зимний период. Интенсивность движения на участке составляет 3500 автомобилей в сутки.